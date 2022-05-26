Сооснователю площадки по продаже наркотиков "Гидра" предъявили обвинение

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Одному из основателей площадки по продаже наркотиков "Гидра" Дмитрию Павлову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе. Также его обвиняют в пяти эпизодах сбыта наркотических веществ. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу приобщить постановление о привлечении в качестве обвиняемого Павлова по части 2 статьи 210 УК РФ, части 3 статьи 30, пунктам "а", "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ", – сказала прокурор на заседании в Мосгорсуде.

Уточняется, что следствие по данному делу должно завершиться до 12 июля текущего года.

11 апреля Мещанский суд Москвы принял решение об аресте Павлова по делу о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Дело "Гидры" рассматривается с весны 2018 года. Всего возбуждено 17 уголовных дел, которые соединены в одно производство.

