Около 150 кг героина изъяли у членов этнической ОПГ в Челябинской области

Фото: mvdmedia.ru

В Челябинской области полицейские задержали членов этнической преступной группировки, у которых изъяли около 150 килограммов героина. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что задержанные распространяли наркотик в регионах Центральной России и на Урале. Сбыт осуществлялся бесконтактным способом с помощью тайников-закладок.

Ранее правоохранители задержали наркоторговцев во Владимирской области. В рамках оперативно-разыскных мероприятий было изъято более 700 килограммов наркотических средств и почти 3 тонны прекурсоров.