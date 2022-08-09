Очевидцы засняли, как мужчина карабкался на пятый этаж в Москве

В Москве мужчина карабкался на пятый этаж. Соответствующее видео сняли очевидцы.

Они рассказали, что все началось с того, что пьяный мужчина украл что-то в магазине, угрожал охраннику ножом и брызнул перцовкой. Скрываясь после преступления, он забежал в подъезд, вылез через балкон квартиры на третьем этаже и полез наверх. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

