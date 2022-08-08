Двое экстремалов взобрались на Крымский мост

В Москве двое экстремалов залезли на самую вершину Крымского моста. Кадры выложили в Сеть очевидцы.

Молодые люди карабкались по покатым конструкциям, рискуя жизнью и нарушая закон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.