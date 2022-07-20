Упавший с эстакады на Porsche мужчина скончался в больнице

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Мужчина, упавший с эстакады на проезжающий автомобиль Porsche, умер в больнице, сообщает Госавтоинспекция Москвы в своем телеграм-канале.

"Пострадавший скончался в медучреждении", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел накануне на 65-м километре внешней стороны МКАД. 43-летний мужчина упал с моста на проезжающий автомобиль Porsche. Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.