Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины на северо-востоке Москвы

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 36-летнего мужчины на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СК РФ.

Накануне поздно вечером на одной из дворовых территорий в районе Отрадное было обнаружено тело мужчины с множеством колото-резаных ранений в области груди и спины.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято орудие преступления, которое подозреваемый с целью сокрытия закинул на крышу близлежащего строения", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время подозреваемый 1992 года рождения будет допрошен. После этого ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что 16-летняя девушка зарезала своего дедушку на северо-востоке Москвы. Подростка задержали и предъявили обвинение в убийстве. На допросе она полностью признала свою вину.