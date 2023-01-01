В США полицейские обстреляли автомобиль со спящим человеком внутри

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Правоохранители открыли огонь по автомобилю со спящим человеком внутри в американском городе Индианаполис. Об том сообщает ABC News.

По данным СМИ, 31 декабря правоохранители проверяли подозрительную машину, которая стояла рядом с частным домом. Внутри автомобиля на водительском сидении был мужчина.

"Неясно, что побудило офицеров открыть огонь, но полиция заявила, что детективы обнаружили пистолет на водительском сиденье", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в стабильном состоянии. В отношении трех полицейских возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что не менее четырех школьников получили ранения из-за стрельбы в американском штате Филадельфия. Неизвестный открыл огонь из проезжавшего мимо внедорожника в квартале от одного из учебных заведений. Две 15-летние девочки получили ранения в плечо и бедро, а два 16-летних юноши были ранены в руку и ногу.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!