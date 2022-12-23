Число погибших после стрельбы в Париже выросло до трех – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Число погибших в результате стрельбы в Париже увеличилось до трех, сообщает телеканал BFMTV.

"Трое погибли в результате стрельбы в Париже, еще один человек находится в критическом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести. Нападавший получил ранение в лицо", – сообщила прокурор Парижа Лора Бекко в эфире телеканала.

Также в полиции уточнили возраст задержанного преступника. Как выяснилось, злоумышленнику 69, а не 60 лет.

Согласно последним данным, стрелявший по национальности француз, известный полиции за две попытки убийства, которые были совершены в 2016 и в 2021 годах.

Отмечается, что прокуратура Франции открыла дело по статьям "Умышленное преступление", "Убийство" и "Насилие с отягчающими обстоятельствами". Пока произошедшее не квалифицируют как теракт.

В пятницу, 23 декабря, мужчина открыл стрельбу в районе площади Республики. Сообщалось, что погибли два человека, еще четверо получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел рядом с курдским культурным центром на улице Энгиен. Полицейским удалось задержать стрелка.



Ранее не менее четырех школьников получили ранения в результате стрельбы в американском штате Филадельфия. Инцидент произошел в квартале от одного из учебных заведений. Неизвестный открыл огонь из внедорожника, который проезжал мимо.

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