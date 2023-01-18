Человек погиб после стрельбы в Вашингтоне – СМИ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Один человек скончался в результате стрельбы Вашингтоне, травмы получили еще двое. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Стало известно, что одним из пострадавших является пятнадцатилетний подросток, который открыл ответный огонь. Травмы раненых не представляют угрозы для жизни, сообщают медики.

На данный момент организованы мероприятия по поиску предполагаемого первого стрелявшего. Подростка, который открыл ответный огонь, также привлекут к ответственности. Ему предъявили обвинения за ношение пистолета без лицензии и другие правонарушения, связанные с оружием.

Ранее сообщалось, что восемь человек получили травмы после стрельбы на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга в американском штате Флорида. Одна из жертв была тяжело ранена, еще четыре человека получили ранения при попытке покинуть район.

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