В посольстве РФ нет данных о возможных пострадавших в теракте в Тель-Авиве россиянах

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Информации о россиянах, которые могли пострадать в результате теракта в Тель-Авиве 7 апреля, не поступало, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Израиле.

В диппредставительстве подчеркнули, что консульский отдел посольства продолжает следить за ситуацией.

Накануне сообщалось, что один человек погиб и семи получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве. Террорист совершил намеренный наезд на нескольких пешеходов на набережной, а затем покинул авто и попытался расстрелять людей. Водитель был нейтрализован.

Служба скорой помощи Израиля (MDA) заявила, что все пострадавшие в теракте на набережной Тель-Авива, включая погибшего 30-летнего мужчину, являются туристами. В больницу были доставлены в тяжелом состоянии трое раненых, остальные отделались легкими ранениями.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение полиции и армии о мобилизации резервистов после теракта в Тель-Авиве.



Нетаньяху после теракта отдал приказ армии и полиции о мобилизации резервистов

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