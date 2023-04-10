10 апреля, 21:51Происшествия
Кабель взорвался под землей в центре Москвы – СМИ
Фото: телеграм-канал SHOT
Кабель взорвался во дворе жилого дома в центре Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.
"Во дворе жилого дома на Миусской площади под землей произошел хлопок кабеля. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
На распространившемся в социальных сетях снимке показана неглубокая воронка на газоне дома и выброшенная из нее земля. По словам местных жителей, звук хлопка был достаточно громким.
В прошлом году в экстренных службах города рассказали, что во дворе жилого дома на северо-западе Москвы недалеко от детской площадки произошел хлопок.
На месте происшествия образовалась воронка размером 50 на 50 сантиметров. Причиной хлопка стало короткое замыкание подземного силового кабеля.
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