11 человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Казахстане

Фото: телеграм-канал "ҚР ТЖМ | МЧС РК"

Газовый баллон взорвался в двухэтажном жилом доме во 2-м микрорайоне в городе Жанаозен на западе Казахстана. В результате случившегося произошло обрушение подъезда на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС Казахстана.

По предварительным данным, пострадали 11 человек, их всех передали работникам медицинской службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

"В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Ангарске Иркутской области. Он произошел в ходе ремонтных работ. Как уточнили в региональном МЧС, в результате случившегося никто не пострадал.

До этого глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил ужесточить в России административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами.

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