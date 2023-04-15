Взрыв газа произошел в квартире жилого дома в Ангарске

Фото: телеграм-канал "МЧС38"

Взрыв газа случился в квартире жилого дома в Ангарске Иркутской области. Он произошел в ходе ремонтных работ, сообщает Главное управление МЧС.

Ведомство уточнило, что пострадавшие отсутствуют.

"На первом этаже в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа без последующего горения. Выбило окна. Несущие конструкции здания не повреждены", – указывается в телеграм-канале ГУ МЧС.

Согласно информации, из здания смогли эвакуироваться восемь человек.

До этого взрыв произошел в многоквартирном доме в микрорайоне Антипиха на востоке Читы. В результате обрушились два этажа здания, повреждения получили по меньшей мере пять квартир.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 79 человек и 10 единиц техники. Причиной хлопка могла стать разгерметизация газового баллона.

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