В РФ предложили ужесточить штрафы за незаконное использование газовых баллонов

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Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил ужесточить в России административную ответственность за нарушение правил обращения с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ). Соответствующее обращение он направил на имя вице-премьера РФ Александра Новака, сообщает газета "Известия".

В письме Катырин указал, что число аварий с газовым оборудованием продолжает расти. На фоне этого ТПП разработала комплекс мер, направленных на повышение безопасности.

Усилить безопасность в вопросе эксплуатации газовых баллонов в палате предложили путем внесения в главу 9 Административного кодекса (КоАП) новой статьи. Согласно инициативе, штрафы за нарушение правил обращения в газовыми баллонами для юрлиц составят от 30 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 800 тысяч рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

В свою очередь, зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев пояснил, что сейчас подобной статьи в КоАП нет. Действия граждан регулируются административной статьей 9.23, которая предусматривает ответственность за нарушение норм безопасности при эксплуатации газового оборудования в целом.

Максимальные штрафы за нарушение правил по данной статье составляют до 30 тысяч рублей для физлиц и от 100 до 400 тысяч рублей для юрлиц.

Ранее сообщалось, что в Госдуме намерены обсудить введение административной ответственности за отказ впускать в квартиру сотрудников техобслуживания газового оборудования.

По мнению главы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, в таком случае речь идет о безопасности не только самих хозяев жилплощади, но и их соседей. В связи с этим, пояснил Пахомов, депутаты постараются найти адекватное решение.

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