В РФ хотят в несколько раз увеличить штрафы за неправильное использование газовых баллонов

Фото: ИТАР-ТАСС/Главное Управление МЧС по Московской области

В России предложили ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами. С соответствующим предложением глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин обратился к вице-премьеру Александру Новаку. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, по словам Катырина, число аварий с газобалонным оборудованием продолжает расти, в связи с чем в палате разработали комплекс мер по повышению безопасности.

В частности, предлагается увеличить штрафы за нарушение правил безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа.

На сегодняшний день подобные нарушения подпадают под статью 9.23 КоАП, по которой за нарушение норм безопасности при использовании газового оборудования в целом в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 400 тысяч рублей.

В ТПП предложили внести новую статью в главу 9 КоАП, которая предусмотрит штрафы за неправильное использование газовых баллонов для граждан от 30 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц – от 200 до 800 тысяч рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 дней.

По словам экспертов, наиболее частые нарушения правил безопасности в обращении с баллонами – их самовольный монтаж, попытки установить дополнительные детали или применение открытого огня при обнаружении утечек газа.

В ТПП также предложили внедрить систему единого оператора по контролю за рынком газовых баллонов и разработать программы изъятия устаревших и неисправных баллонов.

В марте этого года в пригородном поселке Антипиха в Чите в результате разгерметизации газового баллона произошел взрыв, после которого обрушились два этажа жилого дома. Число пострадавших в результате случившегося достигло 11 человек.

После этого в Забайкалье задержали обвиняемого по делу о взрыве бытового газа в жилом доме – им оказался работник ресурсоснабжающей организации. Мужчине предъявили обвинения по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!