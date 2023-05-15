Пожар произошел в административном здании на Фрунзенской набережной

Пожар произошел в центре Москвы, сообщает пресс-служба МЧС по столице.

По предварительным данным, горит административное здание на Фрунзенской набережной, 30. Сообщается, что здание находится на реконструкции. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

На месте работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар вспыхнул в мусорном контейнере возле магазина "Перекресток" в Южном Бутове. Происшествие случилось на улице Адмирала Ушакова, доме 7. В экстренных службах уточнили, что возгорание происходило на первом этаже трехэтажного здания. Людей из помещения эвакуировали.

Возгорание оперативно ликвидировали на площади четырех квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.