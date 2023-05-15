Женщина погибла при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб в результате возгорания в квартире на первом этаже в столичном районе Южное Медведково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС России по городу.

Сотрудникам ведомства удалось спасти из огня восемь человек. Пожар произошел по адресу улица Заповедная, дом 10. Кроме того, в результате возгорания один человек получил травмы.

Источник заявил, что в квартире из-за высокой температуры произошло обрушение межкомнатной перегородки. Тело погибшего нашли в очаге пожара.

Между тем в столичной прокуратуре уточнили, что в результате пожара скончалась женщина 1956 года рождения.

"Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее поступила информация, что спасатели обнаружили тело женщины 1986 года рождения на кровати после тушения пожара. ЧП произошло квартире на Большой Почтовой улице в центре Москвы. При этом пожарно-техническая экспертиза не зафиксировала следов поджога.