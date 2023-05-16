Спасатели ликвидировали пожар в ангаре на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалистам удалось потушить пожар в ангаре на Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

"В 18:11 по московскому времени пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Мусор в отдельно стоящем одноэтажном ангаре на юго-востоке города загорелся во вторник, 16 мая. В МЧС сообщения о пожаре поступили в 12:33. ЧП случилось на улице Южнопортовой, дом № 19, строение 1.

Впоследствии пламя распространилось на площади 1,8 тысячи квадратных метров. К 16:22 спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Отмечалось, что территория, где начался пожар, не относится к Московскому автомобильному заводу "Москвич". В пресс-службе предприятия заявили, что организация работает в штатном режиме.