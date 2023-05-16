Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы увеличилась до 1,8 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"/Агентство городских новостей "Москва"

Площадь пожара в ангаре на юго-востоке Москвы выросла почти до 2 тысяч "квадратов". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным спасателей, сейчас огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

Кроме того, участок на улице Южнопортовой, где вспыхнул пожар, не относится к Московскому автомобильному заводу "Москвич". В пресс-службе предприятия подчеркнули, что организация работает в штатном режиме.

Сообщения о пожаре поступили в дежурную часть в 12:33. Возгорание случилось по адресу улица Южнопортовая, дом 19, строение 1.

По предварительным данным, там воспламенился мусор в отдельно стоящем одноэтажном ангаре. Изначально площадь пожара составляла около 70 квадратных метров.