Пожар произошел в отеле Marton Palace в центре Калининграда

Фото: hotel-marton.ru

Пожар площадью 100 квадратных метров произошел в гостинице в центре Калининграда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что загорелся отель Marton Palace на улице Богдана Хмельницкого. Пожару присвоен второй уровень сложности. На месте работают спасатели.

Ранее стало известно, что мусор загорелся в отдельно стоящем одноэтажном ангаре на юго-востоке города. Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 12:33. Пожар произошел на улице Южнопортовой, дом 19, строение 1.

Позже огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Уточнялось, что участок, где вспыхнул пожар, не относится к Московскому автомобильному заводу "Москвич". В пресс-службе предприятия подчеркнули, что организация работает в штатном режиме.

