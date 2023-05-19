Пожар в отеле Marton Palace в центре Калининграда потушили

Фото: прокуратура Калининградской области

Пожар в здании отеля Marton Palace в Калининграде потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"В 18:00 (19:00 по московскому времени. – Прим. ред.) пожар полностью ликвидирован", – указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из здания были эвакуированы 80 человек. Также была проведена эвакуация в детском саду № 40, который находился рядом с гостиницей. Учреждение покинул 121 ребенок.

Отмечается, что полиция оцепляла территорию у отеля до полной ликвидации пожара. Прокуратура области взяла под контроль ход выяснения причин возгорания.

Пожар в отеле на улице Богдана Хмельницкого в Калининграде произошел 19 мая, ему был присвоен второй уровень сложности. Отмечалось, что огонь охватил обшивку фасада.

Позже пожар был локализован, площадь горения составляла около 300 квадратных метров. В тушении были задействованы 100 сотрудников экстренных служб и 23 единицы техники.

