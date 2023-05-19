Пожар в отеле Marton Palace в центре Калининграда локализован

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Пожар в отеле Marton Palace в центре Калининграда удалось локализовать, никто не пострадал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

"Пожар локализован в 15:42 (16:42 по мск. – Прим. ред.). Пострадавших нет", – заявили в ведомстве.

В МЧС добавили, что к приезду спасателей площадь горения составляла около 300 квадратных метров. На месте происшествия продолжают работать 100 сотрудников экстренных служб, в тушении были задействованы 23 единицы техники.

Отмечается, что у здания загорелась обшивка фасада.

Пожар в отеле на улице Богдана Хмельницкого в Калининграде начался 19 мая, ему был присвоен второй уровень сложности.

Ранее в селе Колонтай Калужской области загорелся ангар, в котором находилось производство пластиковой мебели. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров.

Позже пожар удалось потушить, были задействованы 6 единиц техники и 20 человек личного состава. Инофрмации о пострадавших не поступало, отметили сотрудники экстренных служб.

