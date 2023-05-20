Пожар на складе с деревянными поддонами в Воронеже локализован

Фото: пресс-служба МЧС России

Пожарные локализовали возгорание на складе с деревянными поддонами на площади 1 200 квадратных метров в Воронеже. Об этом сообщили в МЧС России.

"В 12:45 пожар локализован", – отметили в телеграм-канале ведомства.

Ранее в ведомстве рассказали, что возгорание произошло на складе по адресу Ленинский проспект, дом 174 в Воронеже. Ликвидируют пожар около 80 человек и 22 единицы техники.

По данным регионального главка МЧС, на указанном участке есть проблемы с пожарным водоснабжением. В связи с этим задействовали пять поливомоечных машин от администрации для подвоза воды и пожарный поезд.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

