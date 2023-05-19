Желтый уровень опасности из-за риска пожаров в Москве продлили до 21 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров до полудня воскресенья, 21 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Пожарная опасность. Период предупреждения – до 12:00 21 мая. Четвертый класс", – указано в сообщении.

Ранее желтый уровень опасности продлили до 22:00 20 мая.

Кроме того, в Подмосковье ограничили посещение лесов до 23 мая в связи с высоким риском пожаров.

Жителям Московской области не рекомендуется посещать территории природного фонда региона пешком и заезжать в леса на транспорте. В период предупреждения на территориях природных зон будет усилено патрулирование.