16:33Общество
Желтый уровень опасности из-за риска пожаров в Москве продлили до 21 мая
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров до полудня воскресенья, 21 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
"Пожарная опасность. Период предупреждения – до 12:00 21 мая. Четвертый класс", – указано в сообщении.
Ранее желтый уровень опасности продлили до 22:00 20 мая.
Кроме того, в Подмосковье ограничили посещение лесов до 23 мая в связи с высоким риском пожаров.
Жителям Московской области не рекомендуется посещать территории природного фонда региона пешком и заезжать в леса на транспорте. В период предупреждения на территориях природных зон будет усилено патрулирование.
МЧС предупредило о высоком уровне пожарной опасности в Москве
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