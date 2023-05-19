Желтый уровень опасности продлили в столичном регионе из-за риска природных пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Московском регионе продлили желтый уровень опасности из-за высокой вероятности природных пожаров. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Пожарная опасность. Период предупреждения – до 22:00 20 мая", – говорится в сообщении.

Местами в столице прогнозируется четвертый класс опасности. До этого предупреждение действовало до 11:00 субботы, 20 мая.

Вместе с тем из-за высокого уровня опасности из-за рисков пожаров в Подмосковье ограничили посещение лесов до 23 мая. Жителям Московской области не рекомендуется посещать территории природного фонда региона пешком и и заезжать в леса на транспорте. В период предупреждения на территориях природных зон будет усилено патрулирование.

