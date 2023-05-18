Посещение лесов Подмосковья ограничили до 23 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посещение лесов ограничили в Подмосковье до вторника, 23 мая, в связи с высоким классом пожарной опасности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

"В связи с осложнением пожароопасной обстановки, отсутствием осадков <...> с 18 по 23 мая 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, расположенные на территории земель лесного фонда Московской области", – говорится в сообщении.

В ведомстве попросили граждан воздержаться от посещения лесов, отметив, однако, что речи о запрете на пребывание в лесах не идет. Там подчеркнули, что под полным запретом – использование любого огня.

Отмечается, что на период ограничений будет усилено патрулирование со стороны лесничеств. Все силы пожаротушения приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее в Подмосковье в очередной раз продлили желтый уровень погодной опасности из-за рисков возникновения пожаров. На этот раз предупреждение будет действовать до 11:00 субботы, 20 мая. Специалисты начали заблаговременно обводнять торфяники.

