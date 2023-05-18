Похолодание и небольшой дождь прогнозируются в Москве в пятницу и выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Евгений Самарин

Понижение температуры на семь градусов и небольшой дождь прогнозируются в столичном регионе в конце недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В пятницу и выходные ожидается около 17–19 градусов. В воскресенье осадки усилятся, возможна гроза. Как объяснил синоптик, Москва будет переходить от теплого центра антициклона к холодному, который приближается с запада. При этом атмосферное давление в столице не изменится.

Также синоптик обратил внимание на то, что в ночь на пятницу в городе будет июльская погода – 12–14 градусов. Также выпадет 2–3 миллиметра осадков.

"За счет теплой ночи и вполне комфортной температуры днем такой температурный фон будет выше нормы на 1–1,5 градуса. Но эмоционально будет казаться, что сильно похолодало. Действительно, после такой июльской жары, конечно, такое резкое понижение будет восприниматься негативно, но на самом деле это хорошая майская погода", – сказал Вильфанд.

Он добавил, что в выходные характер погоды не изменится. Ночные температуры покажут 7–10 градусов. Такая погода, по словам синоптика, характерна для конца второй и начала третей декады мая. В воскресенье при грозе вероятны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Постепенное повышение температуры начнется в Москве с понедельника, и к среде она снова достигнет 25-градусной отметки. В понедельник и вторник ожидается около 18 –23 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, каким ожидается предстоящий летний сезон в России. По его прогнозу, общий температурный фон окажется около нормы, возможно, слегка превысив ее. При этом речи о самом жарком лете за последние полтора века не идет, уточнил синоптик.