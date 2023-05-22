Пожар произошел в здании военкомата на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар вспыхнул в здании военкомата на востоке Москвы, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"На Колодезном переулке, дом 14, произошло возгорание. Пожарно-спасательные подразделения прибыли, проводится разведка", – говорится в сообщении.

В МЧС рассказали, что сейчас специалисты устанавливают источник пожара, площадь возгорания уточняется. Отмечается, что происшествие случилось на месте, где расположен военный комиссариат Преображенского района.

По данным телеканала "360", открытое горение было зафиксировано на седьмом этаже здания.

Ранее сообщалось, что на складе с деревянными поддонами в Воронеже произошел пожар. Он распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли около 80 человек и 22 единицы техники. Пожарные спасли от огня пять складов, которые находились рядом с горящим помещением.