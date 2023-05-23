Крупный пожар произошел в ангаре с палетами в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупное возгорание произошло в ангаре с палетами в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

Площадь пожара составила 3,2 тысячи квадратных метров. В 23:12 пожарные локализовали возгорание.

"Всего к тушению пожара привлечено 56 человек и 15 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о пожаре на складе с деревянными поддонами в Воронеже на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие порядка 80 человек и 22 единицы техники.

Позже стало известно, что пожарным удалось полностью потушить возгорание на этом складе. По данным представителя регионального ГУ МЧС, пожарные спасли от огня пять складов, которые находились рядом с горящим помещением.