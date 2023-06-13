Новый спецпроект в сервисе Russpass объединил достопримечательности Москвы и Подмосковья

В туристическом сервисе Russpass появился новый межрегиональный проект "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

На данный момент в проекте есть три летних тематических маршрута. Они посвящены русской культуре, гастрономии и истории. Также есть восемь предложений на один день для школьников. Скоро их количество обещают расширить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.