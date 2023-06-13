Новый спецпроект в сервисе Russpass объединил достопримечательности Москвы и Подмосковья

Фото: пресс-служба Мостуризма

В туристическом сервисе Russpass появился новый межрегиональный проект "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Сейчас в проекте представлено три летних тематических маршрута – посвященный деятелям русской культуры, гастрономический и исторический. Все они многодневные. А еще доступно восемь образовательных однодневных туров для школьников", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Проект разработан столичным комитетом по туризму и министерством культуры и туризма Московской области. Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина уверена, что совместный проект позволит повысить уровень осведомленности жителей и гостей двух регионов и сделает туристические поездки по Московской области и Москве более интересными и разнообразными.

Сервис Russpass позволяет не только составлять маршруты, но и бронировать авиа- и железнодорожные билеты, номера в гостиницах и заказывать экскурсии. Пользователи сервиса также могут ознакомиться с историями путешественников.

Всего в сервисе представлено более 2,4 тысячи экскурсий по Москве. Это экскурсии и готовые маршруты, тематические подборки, описания достопримечательностей. Еще более чем с 250 маршрутами можно ознакомиться в проекте "Узнай Москву".



Заммэра столицы рассказала о возможностях сервиса "Узнай Москву" и Russpass