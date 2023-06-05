Собянин объявил о старте онлайн-голосования за лучший туристический маршрут столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В "Активном гражданине" началось голосование за лучшие туристические маршруты в рамках общегородского конкурса "Покажи Москву!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на Сергея Собянина.

По его словам, конкурс организовывают в Москве в четвертый раз. В состязании участвуют не только профессионалы этой сферы, но и любители. В 2023 году конкурсанты составляли маршруты по пяти категориями: история, наука, спорт, экология и речные прогулки, поделился Собянин.

Проголосовать за понравившийся маршрут можно с 5 по 30 июня. В финал состязания вышло 12 маршрутов по девяти округам. Голосование определит 17 победителей. 10 из них выберет жюри, еще семь – пользователи "Активного гражданина". Итоги станут известны в июле на сайте конкурса. При этом самые лучшие маршруты представят в издании Russpass Mag.

В списке конкурсантов можно найти разные проекты, например "Кольцо дворянских усадеб и главные святыни Новой Москвы", "Ось велосипедной жизни", "Воробьевы горы. Жизнь в движении" и другие.

Ранее аналитики выяснили, что большинство жителей столичного региона этим летом планируют провести отпуск на территории России. Среди участников опроса только 44% планируют уйти в отпуск летом. Остальные 56% продолжат работать. Большинство респондентов (87%) заявили, что будут отдыхать не за рубежом.