Названы самые выгодные месяцы для оплачиваемых отпусков в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам рекомендуют брать оплачиваемые отпуска в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, сообщает News.ru.

По словам руководителя HR службы юридической группы "Яковлев и Партнеры" Светланы Краснянской, в этом году самыми подходящими месяцами станут март, август и октябрь.

Так, в марте и октябре будет 22 рабочих дня, августе – 23 рабочих дня. Невыгодно брать отпуск в январе и феврале. В эти месяцы было всего 17 и 18 рабочих дней соответственно.

Эксперт добавила, что в мае будет 20 рабочих дней. Это будет не самый выгодный, но и не самый убыточный месяц в плане отпускных.

Не советует Краснянская брать дни между праздниками или в конце мая. Лучше брать отпуск вместе с выходными и праздничными днями. За счет этого отпуск продлится на число праздничных дней. Также можно потерять, если оформить весь отпуск в 28 дней.

Ранее юрист Светлана Краснянская рассказала, в каких случаях работникам полагаются дополнительные выходные. Она напомнила, что, согласно Трудовому кодексу, можно получить дополнительный выходной или денежную компенсацию за переработку, выход на работу в выходные и праздники.

Эксперт добавила, что доноры освобождаются от работы в день сдачи крови, в день медосмотра, связанного с этим, а также им полагается дополнительный выходной.

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