12:02Общество
Политолог оценил идею ввести отпуск для срочников с детьми
Фото: depositphotos/Rawpixel
Встреча с семьей во время отпуска может стать "эмоциональным допингом" для военнослужащего. Такое мнение в беседе с RT высказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
"Семья – это святое, поэтому, конечно, надо дать возможность нашим военнослужащим, проходящим срочную службу, видеться со своими маленькими детьми", – подчеркнул эксперт.
Помимо этого, отметил политолог, отпуск также может повысить привлекательность срочной службы.
С инициативой ввести отпуск для военных на срочной службе при наличии детей в возрасте до 7 лет выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он уточнил, что в настоящее время военнослужащие имеют право на десятидневный отпуск только в случае трагических семейных обстоятельств.
Введение обязательного десятидневного отпуска для служащих без имеющихся на то причин могло бы стать мерой поддержки семей с малолетними детьми, уточнил Сухарев.
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