13:57Туризм
В Альянсе турагентств назвали стоимость ж/д билетов в Анапу в 2023 году
Фото: depositphotos/ksvetlaya
Сэкономить на поездке в отпуск с помощью покупки железнодорожных билетов не выйдет, рассказала Москве 24 исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
"Железнодорожные билеты недешевы. Цена на них растет по мере приближения к сезону. Если сравнивать с самолетом, сэкономить не выйдет", – подчеркнула эксперт. Особенно это касается направлений, куда на сегодняшний день самолеты не летают напрямую.
Осипова подчеркнула, что как только билеты появляются за 45 суток до даты выезда, к вечеру их уже часто нет. "Поэтому нужно приобретать их сразу с началом продаж", – посоветовала она.
По ее словам, если еще в марте билеты на поезд в Анапу в СВ на двоих стоили 50 тысяч рублей, то в апреле – уже около 60 тысяч. На сегодняшний день, по данным агрегаторов Tutu.ru, Яндекс.Путешествия и официального сайта РЖД, билеты в купе и плацкарт на 10 июля (за 45 дней до отправления) стоят в среднем 6,5 и 5 тысяч рублей, СВ – около 22 тысяч.
Даже при наличии билетов большой семье будет проблематично попасть в одно купе или плацкартный вагон из-за высокого спроса, отметила Осипова. Единственный вариант повысить шансы найти места рядом и по более выгодной цене – озаботиться покупкой сильно заранее.
Она также подчеркнула, что ждать снижения цен в ближайшие месяцы не стоит. "Билеты не станут дешевле, пока море не остынет", – заключила Осипова.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что летний отдых на курорте "Красная Поляна" в Сочи в последние годы стал популярнее. Это связано с тем, что все больше туристов хотят совместить в одной поездке море и горы.
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