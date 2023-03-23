Свыше 2,4 тысячи предложений для изучения Москвы представлены в сервисе Russpass

Фото: пресс-служба Мостуризма

Сервис Russpass предлагает пользователям свыше 2,4 тысячи маршрутов и экскурсий для изучения столицы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Заммэра города Наталья Сергунина обратила внимание на то, что в столице предусмотрено множество цифровых возможностей для знакомства с местными достопримечательностями. Желающие всегда могут воспользоваться приложениями городских музеев, культурных центров и парков или перейти на их сайты, чтобы заранее продумать интересную и познавательную прогулку.

"На Russpass размещено уже больше 2,4 тысячи предложений для туристов. Это экскурсии и готовые маршруты, тематические подборки, описания достопримечательностей", – добавила она.

В столице также работает проект "Узнай Москву", в котором представлены 250 тематических маршрутов с интерактивной картой. Пользователи могут посмотреть фотографии и видео, которые были сняты в знаковых местах города, и прочитать описания к ним. Здесь доступны более 2,2 тысячи строений и 690 памятников.

В последнее время популярность набирают аудиогиды. С их помощью посетители Дома Гоголя могут послушать рассказ о жизни писателя. Библиотекари ТиНАО подготовили семь подкастов-путеводителей по городу Московскому, деревне Десне, поселкам Коммунарка, Ватутинки и Марьино, поселениям Внуковскому и Воскресенскому.

Виртуальными турами и аудиогидами также располагают следующие культурные комплексы и прогулочные зоны:

ВДНХ;

усадьба Кусково;

Музей космонавтики;

Третьяковская галерея;

Парк Горького;

Музей Победы;

Музей Владимира Высоцкого и другие.

Для москвичей и гостей столицы работают специальные чат-боты, в которых размещены афиши предстоящих событий, информация об экскурсиях, а также указатели по территориям.

Ранее стало известно, что 25 марта в библиотеках и культурных центрах Москвы пройдет познавательная акция "Единый день открытых дверей". Сергунина отметила, что мероприятия разных форматов будут проведены на более чем 300 площадках.

В библиотеках можно будет познакомиться с авторами популярных произведений, послушать лекции о литературе и побывать на книжных выставках.



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