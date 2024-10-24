02:22Технологии
Драйверы для видеокарт Nvidia вновь доступны для загрузки в РФ
Фото: ТАСС/Zuma/Walid Berrazeg
Российские пользователи вновь могут вручную скачивать и обновлять драйверы для видеокарт компании Nvidia.
На данный момент никаких ограничений на ручное скачивание драйверов с официального сайта компании не наблюдается. При нажатии кнопки "Скачать" загружается необходимый файл обновления.
Вечером 23 октября пользователи из РФ столкнулись с проблемой скачивания драйверов для графических процессоров от Nvidia. При попытке загрузить обновление на странице появлялось сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файрволлом.
В 2022 году Nvidia объявила о прекращении своей деятельности в России.
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