Драйверы для видеокарт Nvidia вновь доступны для загрузки в РФ

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Российские пользователи вновь могут вручную скачивать и обновлять драйверы для видеокарт компании Nvidia.

На данный момент никаких ограничений на ручное скачивание драйверов с официального сайта компании не наблюдается. При нажатии кнопки "Скачать" загружается необходимый файл обновления.

Вечером 23 октября пользователи из РФ столкнулись с проблемой скачивания драйверов для графических процессоров от Nvidia. При попытке загрузить обновление на странице появлялось сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файрволлом.

В 2022 году Nvidia объявила о прекращении своей деятельности в России.