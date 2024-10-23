Nvidia закрыла российским пользователям доступ к обновлениям драйверов видеокарт

Фото: depositphotos/soleg

Российские пользователи больше не могут скачивать обновления драйверов для графических процессоров от американского производителя Nvidia, сообщает РИА Новости.

При попытке загрузить обновление на странице появляется сообщение о том, что доступ запрещен, а запрос заблокирован файрволлом.

Штаб-квартира компании находится в Санта-Кларе, США. В 2022 году Nvidia объявила о прекращении своей деятельности в России.

Между тем россияне начали чаще собирать и модернизировать компьютеры самостоятельно после того, как крупные международные бренды комплектующих ушли с рынка страны.

Так, спрос на процессоры вырос на 327%, на материнские платы – на 263%, на оперативную память – на 186%, сообщили в одном из маркетплейсов. Также за первые шесть месяцев этого года россияне купили почти в пять раз больше видеокарт, чем за такой же период 2023-го. В топе находятся модели от Nvidia.