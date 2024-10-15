Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Discord в России

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Оснований для разблокировки мессенджера Discord в России до сих пор нет. Об этом РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.

Discord был заблокирован в России 8 октября за нарушение требований российского закона. По данным Роскомнадзора, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

Российские власти просили создателей мессенджера удалить нелегальный контент, однако в ответ получили бездействие, из-за которого Discord был заблокирован, объяснили в Госдуме. Так, в начале октября Роскомнадзор просил сервис удалить 947 материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и прочий противоправный контент.

При этом работу мессенджера в России могут восстановить, если сервис выполнит требования в рамках российского закона, уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

