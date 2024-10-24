Лукашенко высмеял слова Зеленского об окончании конфликта в 2025 году

Фото: 123RF/palinchak

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о завершении конфликта с РФ в 2025 году смешны. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1".

"Вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он (Зеленский. – Прим. ред.) вылезает оттуда и че-то ляпает, понимая, что на нем сегодня сосредоточено внимание", – заявил Лукашенко.

По его словам, заявления об окончании конфликта в следующем году являются личными желаниями и "хотелками" самого Зеленского. С точки зрения специалистов подобные утверждения кажутся больше смешными, добавил белорусский президент.

При этом ранее Лукашенко заявил, что украинский конфликт не будет окончен и в текущем году. По его словам, украинские власти хотели бы начала ядерного конфликта с участием России.

Сам Зеленский в интервью зарубежным СМИ назвал первым шагом к завершению горячей фазы конфликта с РФ взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.