Лукашенко заявил, что Путин уверен в правильности СВО

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Владимир Путин твердо уверен в правильности проведения специальной операции, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с журналистом Би-би-си Стивеном Розенбергом. Об этом сообщает агентство БелТА.

Также в интервью с Розенбергом лидер Белоруссии отметил, что Путин никогда не воспользуется ядерным оружием, размещенным на территории Белоруссии, без согласования с руководством республики.

Он также указал на то, что Россия в случае установления перемирия в украинском конфликте хочет получить гарантии, согласно которым Запад не будет перевооружать Вооруженные силы Украины.