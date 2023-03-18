Москвичей пригласили отметить День метеорологии в Музее космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для горожан и гостей столицы организуют мероприятия в Музее космонавтики в честь Всемирного метеорологического дня. Специальная программа состоится 25 и 26 марта, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Музей космонавтики подготовил специальную программу к Всемирному дню метеорологии. 25 и 26 марта посетители смогут побывать на встречах с учеными-метеорологами, узнать о современных технологиях предсказывания погоды, посмотреть тематические фильмы и принять участие в викторине", – говорится в сообщении.

Все лекции организуют с сотрудниками Росгидрометцентра и кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Они расскажут гостям мероприятия о деятельности в современном центре погоды, техниках составления прогнозов и новых открытиях в космической метеорологии.

Помимо этого, посетители смогут принять участие в викторине с призами "Космическая погода". Программу можно посетить по билету в музей.

Ранее руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков рассказал, что празднование Навруза в Москве пройдет 25 марта в онлайн-формате. Для зрителей подготовлена специальная концертная программа, а также познавательные фильмы.

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