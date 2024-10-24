Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Любимов

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян назвала отвратительной идею налога на бездетность. Об этом она сообщила в интервью НТВ.

Симоньян указала на то, что многие люди являются бездетными не по своей вине.

"А как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут", – добавила она.

Идею ввести в России налог на бездетность в размере 30–40 тысяч рублей предложил руководитель Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Он также призвал распространить этот налог и на тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям.

В Госдуме раскритиковали данную идею, заявив, что подобная мера не побудит россиян рожать детей и не улучшит демографическую ситуацию в стране. Некоторые депутаты даже потребовали проверить предложение о налоге на экстремизм.

В Кремле, в свою очередь, сообщили о необходимости проанализировать идею о налоге на бездетность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в советское время уже был опыт введения аналогичного налога, однако он вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию.