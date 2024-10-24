Силы ПВО работают в Севастополе

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ПВО работают в Севастополе, все службы были приведены в состояние боевой готовности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности: оставаться во временных укрытиях либо других безопасных местах.

В ночь на 23 октября экипажи морской авиации Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму.

Помимо этого, за ночь российская система ПВО уничтожила и перехватила над регионами России 14 украинских беспилотников: 4 – над территорией Ростовской области и 10 – над Крымом.