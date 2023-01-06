Ребенок выпрыгнул из окна горящей квартиры в Новосибирске, спасаясь от пожара

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Десятилетний ребенок выпрыгнул из окна горящей квартиры на 4-м этаже жилого дома в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Пожар произошел 5 января в девятиэтажном доме на улице Бориса Богаткова. В ведомстве уточнили, что из соседней квартиры сотрудники МЧС эвакуировали женщину. Еще 10 человек самостоятельно вышли на улицу до прибытия спасателей.

"Со слов очевидцев, соседи на улице оборудовали спасательное средство и помогли смягчить ребенку падение. <...> Пострадавший ребенок 2012 года рождения в сознании госпитализирован в лечебное учреждение. По предварительным данным, с отравлением угарным газом", – говорится в сообщении.

Первые пожарно-спасательные расчеты прибыли на место спустя семь минут после поступления информации о возгорании. Через 15 минут огонь был потушен. Площадь составила восемь квадратных метров. Горели домашние вещи на кухне. Людей в квартире не обнаружили.

К ликвидации пожара привлекали 20 человек и семь единиц техники. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что после пожара в квартире на севере столицы было обнаружено тело ребенка 2016 года рождения. Возгорание произошло в жилом доме на улице 800-летия Москвы.

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