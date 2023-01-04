Тело женщины обнаружили после пожара в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело женщины обнаружили после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Дегунинская. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, <...> обнаружено тело женщины 1958 года рождения, проживавшей в данной квартире", – говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проводимой по факту пожара процессуальной проверки.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире жилого дома на улице Митинская на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадал один человек.

До этого в одной из квартир жилого дома на Живописной улице в Москве произошел пожар после взрыва газа. Информация о пострадавших не поступала.

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