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Тело женщины обнаружили после пожара в квартире на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Тело женщины обнаружили после тушения пожара в квартире жилого дома на улице Дегунинская. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, <...> обнаружено тело женщины 1958 года рождения, проживавшей в данной квартире", – говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проводимой по факту пожара процессуальной проверки.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире жилого дома на улице Митинская на северо-западе Москвы. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пострадал один человек.
До этого в одной из квартир жилого дома на Живописной улице в Москве произошел пожар после взрыва газа. Информация о пострадавших не поступала.
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