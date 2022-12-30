Пожар в жилом доме на северо-западе столицы потушили

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом пятиэтажном доме на северо-западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Пожар на Живописной улице потушен, пострадавших нет", – рассказал собеседник агентства.

Пожар вспыхнул в пятницу в одной из квартир после взрыва газа. Уточнялось, что возгорание произошло на пятом этаже многоквартирного дома.

Ранее сообщалось, что при пожаре в жилом доме на улице 800-летия Москвы погиб ребенок.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!