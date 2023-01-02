Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в одной из квартир в жилом доме на улице Митинская. В результате происшествия пострадал человек. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по столичному региону.

"Заявка о пожаре поступила 2 января в 22:03 по адресу: улица Митинская, дом № 25, корпус 1. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров", – рассказали спасатели.

Пожарные оперативно прибыли на место. Пламя было полностью потушено в 22:36.

Ранее пожар произошел в доме №15 в 1-м Волконском переулке. Из-за сильного дыма потребовалось эвакуировать жителей соседнего жилого дома. Позже возгорание было локализовано на площади 200 квадратных метров.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин произошедшего. На место выезжал прокурор Олег Кудрявцев.

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