Один человек погиб и один пострадал при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС

Фото: rosenergoatom.ru

Один человек погиб, еще один пострадал при возгорании трансформатора на Ростовской АЭС. Об этом со ссылкой на сайт "Росэнергоатома" сообщает РИА Новости.

Согласно информации в статье, пожар начался в 18:30 в субботу. Загорелся находящийся на плановом ремонте блочный трансформатор энергоблока №3. Пожар был ликвидирован в 18:42.

"На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", – указано в сообщении.

Радиационный фон в районе АЭС и на самой станции не изменился и находится на соответствующем нормальной эксплуатации уровне, отметили в "Росэнергоатоме". При этом нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации оборудования также не выявлено.

Ранее сообщалось, что биржевые цены на электроэнергию в ряде частей России в моменте достигали исторического максимума в 1 800 рублей за мегаватт. Это произошло из-за того, что некоторые блоки АЭС "Росатома" были выведены на плановые и неплановые ремонты.

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