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11:39

Происшествия

Прокуратура проконтролирует установление причин пожара в ресторане в Москве

Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''

Тверская межрайонная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств и причин пожара в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что работу правоохранителей и сотрудников специальных служб координирует прокурор Олег Кудрявцев.

Возгорание в доме 15 по 1-му Волконскому переулку началось около 09:32. Возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров в 10:56. В результате происшествия никто не пострадал.

Ресторан загорелся в центре Москвы

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