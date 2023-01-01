11:39Происшествия
Прокуратура проконтролирует установление причин пожара в ресторане в Москве
Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''
Тверская межрайонная прокуратура проконтролирует установление обстоятельств и причин пожара в ресторане "Тарас Бульба" в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что работу правоохранителей и сотрудников специальных служб координирует прокурор Олег Кудрявцев.
Возгорание в доме 15 по 1-му Волконскому переулку началось около 09:32. Возгорание локализовали на площади 200 квадратных метров в 10:56. В результате происшествия никто не пострадал.
Ресторан загорелся в центре Москвы
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!